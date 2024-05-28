Вратарь «Реала» Куртуа не вошел в состав сборной Бельгии на Евро-2024

Тедеско не включил вратаря «Реала» Куртуа в состав сборной Бельгии на Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско объявил состав команды для участия в Евро-2024. Список опубликован на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Всего в сборную Бельгии вызваны 25 футболистов. Тедеско не включил в состав команды вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа. Во время отборочного турнира к Евро летом 2023-го между футболистом и тренером произошел конфликт.

32-летний Куртуа пропустил большую часть сезона-2023/2024. Осенью он порвал крестообразную связку, а весной получил разрыв мениска. Вратарь вернулся на поле в мае 2024-го и провел четыре матча в чемпионате Испании.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи примут десять городов. Бельгия сыграет в группе E с Румынией, Словакией и Украиной.