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12:46, 28 мая 2024Спорт

Вратарь «Реала» Куртуа не вошел в состав сборной Бельгии на Евро-2024

Тедеско не включил вратаря «Реала» Куртуа в состав сборной Бельгии на Евро-2024

Фото: Ivan Terron / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско объявил состав команды для участия в Евро-2024. Список опубликован на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Всего в сборную Бельгии вызваны 25 футболистов. Тедеско не включил в состав команды вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа. Во время отборочного турнира к Евро летом 2023-го между футболистом и тренером произошел конфликт.

32-летний Куртуа пропустил большую часть сезона-2023/2024. Осенью он порвал крестообразную связку, а весной получил разрыв мениска. Вратарь вернулся на поле в мае 2024-го и провел четыре матча в чемпионате Испании.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи примут десять городов. Бельгия сыграет в группе E с Румынией, Словакией и Украиной.

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