40-летняя российская актриса поделилась видео в бикини

40-летняя актриса Наталья Рудова поделилась видео в бикини у бассейна

Известная российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном виде и поделилась видео с фанатами. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 40-летняя знаменитость предстала, выходя из бассейна, в коричневом бикини. При этом она продемонстрировала подтянутую фигуру с кубиками пресса.

Кроме того, актриса распустила длинные волосы. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки, браслет и цепочку.

Ранее в мае Наталья Рудова показала фигуру в расстегнутых мини-шортах. Она примерила синюю джинсовую вещь с завышенной талией, расстегнув в ней ширинку, и белый кроп-топ на тонких бретелях. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера.