40-летняя российская актриса снялась в расстегнутых мини-шортах

40-летняя актриса Наталья Рудова снялась в расстегнутых мини-шортах и кроп-топе

Известная российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном наряде и показала видео фанатам. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя звезда сериала «Жизнь по вызову» позировала перед камерой в полный рост. Она примерила синие джинсовые мини-шорты с завышенной талией, расстегнув на них ширинку, и белый кроп-топ на тонких бретелях. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера.

Кроме того, артистка ответила на вопросы подписчиков, заявив, что не употребляет в пищу сахар. Так, она выбрала в качестве альтернативы последнему протеиновое сладости, смузи и сухофрукты. «Но все [это ем] редко. Я не фанат сладкого», — отметила автор поста.

Ранее в мае Наталья Рудова также показала фигуру в красном бикини на море.