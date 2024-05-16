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07:16, 16 мая 2024Ценности

40-летняя российская актриса снялась в расстегнутых мини-шортах

40-летняя актриса Наталья Рудова снялась в расстегнутых мини-шортах и кроп-топе

Кадр: @rudovanata

Известная российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном наряде и показала видео фанатам. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя звезда сериала «Жизнь по вызову» позировала перед камерой в полный рост. Она примерила синие джинсовые мини-шорты с завышенной талией, расстегнув на них ширинку, и белый кроп-топ на тонких бретелях. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера.

Кроме того, артистка ответила на вопросы подписчиков, заявив, что не употребляет в пищу сахар. Так, она выбрала в качестве альтернативы последнему протеиновое сладости, смузи и сухофрукты. «Но все [это ем] редко. Я не фанат сладкого», — отметила автор поста.

Ранее в мае Наталья Рудова также показала фигуру в красном бикини на море.

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      Карина Черных
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