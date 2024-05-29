Китай обвинил США в нарушениях прав человека

Китай обвинил США в политике гегемонизма и нарушениях прав человека

Правительство США злоупотребляет своими полномочиями по контролю за неприкосновенностью частной жизни граждан, подавляя свободу слова и выражение собственного мнения. Такое обвинение содержится в докладе пресс-канцелярии Госсовета КНР о ситуации с правами человека в США в 2023 году, передает ТАСС.

Отмечается, что ситуация с правами человека в Соединенных Штатах продолжает ухудшаться. Китай обратил внимание, что в США повсеместно распространяется насилие с применением огнестрельного оружия. Также в документе указали на серьезные проблемы в системе тюремного заключения, систематическую расовую дискриминацию этнических меньшинств и растущее экономическое и социальное неравенство.

Кроме того, в докладе подчеркивается, что американские Вооруженные силы нарушают суверенитет и права человека других стран. Соединенные Штаты, утверждает Китай, «долгое время стремились к гегемонизму, практиковали силовую политику и создавали гуманитарные кризисы».

Ранее журналист Фан Аньци в колонке для китайского издания Global Times заявил, что новый законопроект США, нацеленный на сдерживание КНР, свидетельствует о страхе потерять влияние в мире.