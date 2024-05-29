Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:13, 29 мая 2024Россия

В Госдуме взяли на контроль случай с досмотром школьниц до трусов перед ЕГЭ

Депутат Лантратова взяла на контроль случай с досмотром до трусов перед ЕГЭ

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова взяла под личный контроль случай в воронежской школе с досмотром школьниц перед ЕГЭ до трусов. Об этом депутат рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

Это вопиющий случай. И это абсолютно недопустимо. Такой стресс сейчас у детей, так и еще и допускают такие непозволительные вещи!

Яна Лантратовадепутат Госдумы

«Данную тему я взяла на контроль, направила запросы. Наш комитет проводит селектор с регионами России, чтобы не допускать в регионах перегибы, потому что впереди еще много экзаменов. Кроме того, мы проведем встречу с главой Рособрнадзора. Когда все проверки завершатся, и если все подтвердится, то, конечно, должны быть наказаны все виновные», — сказала парламентарий.

Как сообщило издание «Блокнот», в Воронеже школьниц вынудили снять нижнее белье перед тем, как попасть в школу №62 на ЕГЭ. Это объяснили тем, что металлоискатель реагировал на металлические детали в одежде девочек. Позже видео досмотра опубликовала Baza.

«Девочек заставляли снимать бюстгальтеры и даже трусики. Детям приходилось срывать металлические детали одежды, приводя ее в негодность. Снимать пирсинг при нестерильных условиях. Дети с брекетами были допущены спустя час, пытались заставить снять!» — рассказала мама одной из учениц.

При этом в министерстве образования региона не нашли нарушений в таком досмотре и сочли его этичным. Там отметили, что, судя по камерам, к девочкам никто не прикасался, а осмотр при помощи ручного металлодетектора проводила женщина.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали решение Польши разрешить Украине удары по России

      Эрдоган констатировал смерть ООН

      Путин предложил одному чиновнику обращаться к нему напрямую

      Дети собрали моллюсков на пляже и получили штраф на 88 тысяч долларов

      Военкор рассказал о продвижении ВС России в Волчанске

      В Госдуме взяли на контроль случай с досмотром школьниц до трусов перед ЕГЭ

      ВСУ оставили тела своих бойцов в полях при отступлении из Работино

      Глава МЧС дал совет садящимся в поезда россиянам

      Любовник расправился с беременной россиянкой в отеле на почве ревности

      Раскрыта судьба похищенной с детской площадки в Ярославле двухлетней девочки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше