Эмили Ратаковски снялась в бикини и показала фото фанатам

32-летняя модель Эмили Ратаковски снялась в бикини во время поездки в Монако

Американская супермодель Эмили Ратаковски снялась в купальнике во время поездки в Монако и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя манекенщица примерила белое бикини с цветными изображениями девушек в нижнем белье. В свою очередь, на одном из кадров она продемонстрировала бюст крупным планом, лежа в шезлонге.

При этом модель также надела черную панаму и дополнила образ золотистыми украшениями, среди которых оказались несколько колец и перстней, цепочка с кулоном и серьги-конго (серьги в виде колец различных диаметров — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, героиня фотосессии подчеркнула глаза черными стрелками и оставила распущенными гладко уложенные волосы, разделив их на прямой пробор.

Ранее в мае Эмили Ратаковски посетила Гран-при Монако «Формулы-1» в откровенном наряде.