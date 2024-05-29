Гарик Харламов устал от юмора

Комик Гарик Харламов признался, что устает от юмора

Российский комик, резидент шоу Comedy Club Гарик Харламов признался в усталости от юмора. На эту тему он высказался в проекте «Ошуительное хоу», видео доступно во «ВКонтакте».

Гость шоу, юморист Костя Пушкин заявил, что ему кажется, будто Харламову не хватает вдохновения и он иссякает в творчестве. Юморист в ответ отметил, что Пушкин, возможно, прав.

«Я тут даже спорить не буду. 25 год пошел, как я шучу, конечно, иногда это *** [надоедает]. Я сажусь и смотрю мелодрамы.(...). Есть такой момент», — заявил звезда Comedy Club.

Ранее Харламов отреагировал на публикации в СМИ, в которых утверждалось, что заключить помолвку с актрисой Катериной Ковальчук его заставила мать. Он назвал такие статьи чушью и раскритиковал журналистов.

Харламов в начале мая спровоцировал слухи о помолвке с Ковальчук. Комик опубликовал видео, на котором показал кольцо на руке девушки. Позднее он рассказал в шоу «Кстати», что сделал возлюбленной предложение руки и сердца.