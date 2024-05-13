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11:26, 13 мая 2024Интернет и СМИ

Харламов обругал журналистов за публикации о нем

Харламов назвал чушью статьи о том, что мать заставила его заключить помолвку

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Комик Гарик Харламов прокомментировал публикации в СМИ, в которых утверждалось, что заключить помолвку с актрисой Катериной Ковальчук его заставила мать. Пост на эту тему он разместил в своем Telegram-канале.

«Какая лютая чушь. Вот как они это делают?» — высказался юморист о статьях в СМИ. В своей публикации он также матом обругал представителей прессы, обозвав их идиотами.

Харламов пояснил, что журналисты ссылались на выпуск программы «Ты не поверишь!» на НТВ, в котором он якобы заявил о давлении матери. Однако юморист заверил, что давал интервью на тему своей семьи только в шоу «Кстати», и назвал публикации о заключении помолвки по требованию матери клеветой.

Харламов в начале мая спровоцировал слухи о помолвке с Ковальчук. Комик опубликовал видео, на котором показал кольцо на руке девушки. Позднее он рассказал в шоу «Кстати», что сделал Ковальчук предложение руки и сердца. «Да, я сделал предложение своей Катюхе», — подтвердил он.

Перед этим, в феврале, юморист намекнул на расставание с Ковальчук. В шоу «Натальная карта» Харламов заявил, что у него нет девушки.

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      Маргарита Щигарева
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