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11:42, 29 мая 2024Спорт

Кержаков возглавил клуб из Казахстана

Россиянин Александр Кержаков возглавил казахстанский клуб «Кайрат»

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Россиянина Александра Кержакова назначили главным тренером казахстанского клуба «Кайрат». Об этом сообщается на сайте команды.

Срок соглашения с 41-летним специалистом не называется. Другие детали контракта российского тренера с «Кайратом» также не озвучиваются.

Последним местом работы Кержакова был сербский «Спартак» из Субботицы, который он покинул в ноябре 2023 года. Россиянин проработал в команде менее четырех месяцев.

Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита». После завершения карьеры в 2017 году он тренировал юношескую сборную России, а также клубы «Томь», «Нижний Новгород» и кипрскую «Кармиотиссу».

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      Дарья Коршунова
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