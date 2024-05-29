Кержаков возглавил клуб из Казахстана

Россиянин Александр Кержаков возглавил казахстанский клуб «Кайрат»

Россиянина Александра Кержакова назначили главным тренером казахстанского клуба «Кайрат». Об этом сообщается на сайте команды.

Срок соглашения с 41-летним специалистом не называется. Другие детали контракта российского тренера с «Кайратом» также не озвучиваются.

Последним местом работы Кержакова был сербский «Спартак» из Субботицы, который он покинул в ноябре 2023 года. Россиянин проработал в команде менее четырех месяцев.

Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита». После завершения карьеры в 2017 году он тренировал юношескую сборную России, а также клубы «Томь», «Нижний Новгород» и кипрскую «Кармиотиссу».