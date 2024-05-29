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16:52, 29 мая 2024Россия

Матери снимавших бюстгалтеры перед ЕГЭ школьниц раскрыли новые детали скандала

Мать снявшей бюстгалтер перед ЕГЭ выпускницы: директор школы бросил трубку

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Матери воронежских школьниц, которые сняли бюстгалтеры перед сдачей ЕГЭ, раскрыли новые детали скандала. Об этом они рассказали журналистам РБК.

По словам одной из женщин, ее дочь согласилась снять бюстгалтер, однако ей не разрешили сделать это в туалете. «Стоишь, при всех демонстративно снимаешь лифчик», — привела россиянка слова дочери.

После этого женщина попыталась связаться с директором школы. По ее словам, он заявил, что выпускниц никто не заставляет раздеваться, после чего бросил трубку.

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Мать другой ученицы рассказала, что ее дочь прошла на экзамен без каких-либо препятствий со стороны школьной администрации. Однако одноклассницу ее дочери подвергли досмотру, отметила она. «Она заплакала и сняла на улице», — подчеркнула собеседница издания.

После публикаций об инциденте в воронежской школе следователи начали проверку. В Госдуме высказались об отстранении проводивших досмотр сотрудников и педагогов. В свою очередь, глава Минпросвещения Серей Кравцов не увидел в действиях администрации ничего, выходящего за границы установленных рамок. «Там все было сделано в соответствии с регламентом», — сказал министр.

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      Алан Босиков
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