Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:53, 29 мая 2024Мир

Немцы оказались в числе лидеров по запросам электронных виз в Россию

Немцы и китайцы вошли в число лидеров по запросам электронных виз в Россию

Фото: Stringer / Reuters

Немцы оказались в числе лидеров по запросам электронных виз в Россию. Об этом сообщил глава консульского департамента МИД Алексей Климов в разговоре с ТАСС.

Он уточнил, что с начала текущего года в общей сложности было выдано порядка 178 тысяч виз, более половины из них получили граждане Китая. На втором месте расположились немцы, а после них турки. Четвертое заняли индийцы, пятое — граждане Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что МИД РФ может осенью внести предложение об увеличении допустимого срока пребывания в стране по электронной визе. Сейчас этот период составляет 16 дней.

Россия запустила сервис по оформлению единых электронных виз для иностранных туристов в августе 2023 года. Их могут получить граждане 55 стран, в том числе европейских.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Власти раскрыли будущие налоговые изменения в России. Кого они затронут?

      Стало известно о желании Германии и США не называть Киеву срок вступления в НАТО

      Женщина посмеялась над партнером во время секса и жестоко за это поплатилась

      Шольц призвал Запад предоставить Украине многомиллиардную помощь

      Гендерный разрыв в зарплатах россиян стал максимальным за 11 лет

      В Германии неизвестные нарисовали символ спецоперации на 83 надгробиях

      Звезда порно раскрыла минусы своей работы

      Немцы оказались в числе лидеров по запросам электронных виз в Россию

      В России нашли произведенную для украинского рынка бытовую технику

      Раскрыты подробности крушения военного самолета в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше