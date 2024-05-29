Немцы оказались в числе лидеров по запросам электронных виз в Россию

Немцы и китайцы вошли в число лидеров по запросам электронных виз в Россию

Немцы оказались в числе лидеров по запросам электронных виз в Россию. Об этом сообщил глава консульского департамента МИД Алексей Климов в разговоре с ТАСС.

Он уточнил, что с начала текущего года в общей сложности было выдано порядка 178 тысяч виз, более половины из них получили граждане Китая. На втором месте расположились немцы, а после них турки. Четвертое заняли индийцы, пятое — граждане Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что МИД РФ может осенью внести предложение об увеличении допустимого срока пребывания в стране по электронной визе. Сейчас этот период составляет 16 дней.

Россия запустила сервис по оформлению единых электронных виз для иностранных туристов в августе 2023 года. Их могут получить граждане 55 стран, в том числе европейских.