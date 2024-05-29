Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Миомир Кецманович
Завтра
12:00 (Мск)
Даниил Медведев
Ролан Гаррос (м)
Андрей Рублёв
Сегодня
16:55 (Мск)
Педро Мартинес-Портеро
Ролан Гаррос (м)
Урал
Сегодня
17:00 (Мск)
Акрон
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 1-й матч
Пари Нижний Новгород
Сегодня
19:15 (Мск)
Арсенал Т
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 1-й матч
Олимпиакос
Сегодня
22:00 (Мск)
Фиорентина
Лига конференций|Финал
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 4-й матч
14:49, 29 мая 2024Спорт

Объявлен новый главный тренер «Барселоны»

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону»

Фото: Manu Fernandez / Pool / Reuters

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону». Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

Контракт с 59-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Флик ранее тренировал сборную Германии, «Хоффенхайм» и «Баварию». С последним клубом он выиграл два чемпионата Германии, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

24 мая с поста главного тренера «Барселоны» был уволен Хави. Испанский специалист работал в команде с 2021 года. В сезоне-2022/2023 он завоевал первые тренерские титулы вместе с командой — стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Владелец AliExpress ужесточил условия для российских клиентов. Как это отразится на покупателях?

      Олимпийская чемпионка объяснила оскорбления Винер в свой адрес

      Стремление иностранцев воевать за ВСУ объяснили желанием снять видео в TikTok

      Россиянка решила избавиться от мужа и заказала его киллеру за 200 тысяч рублей

      Россиянин уснул в самолете и нарвался на арест

      Объявлен новый главный тренер «Барселоны»

      Отец мужа Блиновской прокомментировал новости о пропаже сына из зоны СВО

      Украина снова попыталась атаковать Россию

      Путин разрешил торговать алкоголем в летних кафе

      В Генштабе ВСУ назвали участок фронта с наиболее напряженной ситуацией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше