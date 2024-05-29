Объявлен новый главный тренер «Барселоны»

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону»

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону». Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

Контракт с 59-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Флик ранее тренировал сборную Германии, «Хоффенхайм» и «Баварию». С последним клубом он выиграл два чемпионата Германии, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

24 мая с поста главного тренера «Барселоны» был уволен Хави. Испанский специалист работал в команде с 2021 года. В сезоне-2022/2023 он завоевал первые тренерские титулы вместе с командой — стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.