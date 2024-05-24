Хави уволили из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави уйдет из клуба по окончании сезона-2023/2024

Главного тренера «Барселоны» Хави уволили. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

Испанский специалист уйдет из команды по окончании сезона-2023/2024. О решении тренера уведомил президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Последним матчем для Хави на посту главного тренера станет встреча 38-го тура чемпионата Испании против «Севильи» 26 мая.

В «Барселоне» заявили, что объявят о новой структуре команды в течение нескольких дней. По информации журналиста Фабрицио Романо, на замену Хави придет немец Ханс-Дитер Флик.

Бывший игрок команды Хави возглавил «Барселону» в 2021 году. Срок контракта был рассчитан до июня 2025 года. В сезоне-2022/2023 он завоевал первые тренерские титулы вместе с командой — стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.