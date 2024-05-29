Раскрыты сроки выхода первого компьютера Apple с OLED-экраном

MacRumors: Apple выпустит первый MacBook с OLED-дисплеем в 2026 году

Корпорация Apple начала работу над своим первым компьютером с OLED-дисплеем. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на аналитиков компании Omdia.

По оценке экспертов фирмы, с 2023 по 2031 год спрос на OLED-дисплеи в портативных устройствах вырастет на 37 процентов. В связи с этим производители электроники будут чаще использовать OLED в своих компьютерах, смартфонах и других гаджетах. Специалисты Odmia раскрыли сроки выхода первого OLED-компьютера от Apple — MacBook должен выйти в 2026 году.

«Этот шаг может спровоцировать значительный всплеск спроса на OLED на рынке ноутбуков», — отметил аналитик Omdia Рикки Парк. По его предположению, к 2031 году рынок компьютеров с OLED-экраном может достичь объема 60 миллионов единиц.

OLED-дисплеи обеспечивают большую яркость и контрастность, а также отличаются более быстрым временем отклика по сравнению с IPS-экранами. Apple использует OLED-матрицы в своих iPhone с 2017 года. 7 мая корпорация выпустила первые планшеты с OLED — по оценкам специалистов Omdia, в том числе из-за перехода на новые экраны к 2029 году будет выпущено 60 миллионов штук OLED-планшетов.

В конце мая несколько инсайдеров спрогнозировали выход первого ноутбука Apple со складным дисплеем в 2026 году. Считается, что аппарат получит экран с диагональю 18,8 или 20,2 дюйма.