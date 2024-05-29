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09:24, 29 мая 2024Спорт

Пас Бобровского помог «Флориде» сравнять счет в серии с «Рейнджерс»

Пас вратаря Бобровского помог «Флориде» сравнять счет в серии с «Рейнджерс»

Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters

Клуб «Флорида Пантерс» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвертом матче и сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли. Результаты доступны на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2. У «Флориды» заброшенными шайбами отметились Сэм Беннетт, Картер Вераге и Сэм Райнхарт. Также победить помог результативный пас российского вратаря клуба Сергея Бобровского, его признали второй звездой матча.

У «Рейнджерс» отличились Винсент Трочек и Алекси Лафреньер. Российский нападающий Артемий Панарин оформил ассистентский дубль. Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 37 бросков из 40 и стал третьей звездой встречи.

Таким образом, «Флорида» сравняла счет в серии с «Рейнджерс» — 2-2. Серия продлится до четырех побед. Следующая игра состоится в ночь на 31 мая.

В другом полуфинале играют «Даллас Старс» и «Эдмонтон Ойлерс». Счет в серии — 2-1.

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