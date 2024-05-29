Похитительница девочки в Ярославле объяснила свой поступок

СК: похитившая девочку в Ярославле женщина решила, что с ней ребенку будет лучше

Похитившая двухлетнюю девочку в Ярославле женщина объяснила свой поступок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК России по региону.

По словам женщины, она заранее спланировала забрать ребенка к себе, полагая, что с ней девочке будет лучше.

Собеседник агентства отметил, что похитительница в настоящее время задержана и проходит подозреваемой по уголовному делу, при этом обвинение ей пока не предъявили. По его словам, женщина полностью дает признательные показания, которые изобличают ее в совершении преступления. «Она сама поясняет, что ей очень хотелось ребенка, и единственным способом завести его она видела вот такой», — сказал представитель СУСК.

О похищении девочки с детской площадки в Ярославле стало известно 29 мая. По предварительным данным, похитительница знакома с матерью похищенной. Позже в этот же день девочку нашли в местном общежитии. Украденного ребенка обнаружил волонтер во время проверки дома по улице Юности.