Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:51, 29 мая 2024Силовые структуры

Похитительница девочки в Ярославле объяснила свой поступок

СК: похитившая девочку в Ярославле женщина решила, что с ней ребенку будет лучше

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Похитившая двухлетнюю девочку в Ярославле женщина объяснила свой поступок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК России по региону.

По словам женщины, она заранее спланировала забрать ребенка к себе, полагая, что с ней девочке будет лучше.

Собеседник агентства отметил, что похитительница в настоящее время задержана и проходит подозреваемой по уголовному делу, при этом обвинение ей пока не предъявили. По его словам, женщина полностью дает признательные показания, которые изобличают ее в совершении преступления. «Она сама поясняет, что ей очень хотелось ребенка, и единственным способом завести его она видела вот такой», — сказал представитель СУСК.

О похищении девочки с детской площадки в Ярославле стало известно 29 мая. По предварительным данным, похитительница знакома с матерью похищенной. Позже в этот же день девочку нашли в местном общежитии. Украденного ребенка обнаружил волонтер во время проверки дома по улице Юности.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ООН станет участником мирной конференции по Украине

      На Украине заявили о наступлении России на харьковском направлении

      На Западе заявили о развенчании одного из главных мифов о США

      Похитительница девочки в Ярославле объяснила свой поступок

      В Бельгии полиция применила водометы на акции у посольства Израиля

      Страны НАТО начали изучать возможности усиления ПВО стран альянса

      В Перми обнаружили останки расстрелянных фрейлин семьи Романовых

      Глава Конференции католических епископов России попал в больницу

      «Самая сексуальная в мире футболистка» порадовала фанатов фигурой в бикини

      Шольц рассказал об оценке по физкультуре в школе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше