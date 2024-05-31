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17:30, 31 мая 2024Силовые структуры

Обвиняемую в похищении двухлетней девочки в Ярославле россиянку отправили в СИЗО

Суд в Ярославле арестовал на 2 месяца обвиняемую в похищении двухлетней девочки
Начало событий в новости Похитительница девочки в Ярославле объяснила свой поступок

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Суд арестовал жительницу Московской области, обвиняемую в похищении двухлетней девочки с игровой площадки в Ярославле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщине уже предъявили обвинение. Она пробудет в СИЗО два месяца.

О похищении ребенка с детской площадки в Ярославле стало известно в среду, 29 мая. Позже девочку в одном из местных общежитий обнаружил волонтер. Вместе с ней была и 32-летняя похитительница.

Во время разговора с силовиками злоумышленница призналась, что заранее спланировала похищение ребенка. Она полагала, что с ней девочке будет лучше.

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      Олеся Мицкевич
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