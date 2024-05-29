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17:57, 29 мая 2024Россия

После обстрела ВСУ в российском регионе начался пожар

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Байцуры

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Байцуры Борисовского района. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате осколками посекло ограждение и кровлю здания на территории местного сельскохозяйственного предприятия, а также две единицы спецтехники. Помимо этого, на окраине села загорелась трава. Очаг возгорания ликвидировали добровольцы пожарной дружины. На месте работают оперативные службы.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль в Шебекино. По словам Гладкова, никто не пострадал, однако машину посекло осколками. Еще один беспилотник ВСУ сбросил снаряд в хуторе Мухин, что привело к возгоранию частного жилого дома. Также повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались жители нескольких населенных пунктов.

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Помимо этого, 29 мая Украина ударила артиллерией и беспилотниками по селу Грузское Борисовского района. В результате повреждены линии электро- и газоснабжения, а также здания одного из сельскохозяйственных предприятий и автомобиль. Сообщения о пострадавших не поступали.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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