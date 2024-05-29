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09:27, 29 мая 2024Силовые структуры

Предполагаемый взяткодатель в деле кадровика МО России отказался признать вину

ТАСС: Мартиросян из дела главного кадровика МО Кузнецова не признал вину

Фото: пресс-служба Басманного суда / ТАСС

Бизнесмен Лева Мартиросян, проходящий по уголовному делу в отношении начальника Главного управления кадров Минобороны (МО) России Юрия Кузнецова, не признал своей вины в даче взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Этой позиции фигурант дела придерживается с момента задержания. 28 мая стало известно, что он обжаловал свой арест. Его апелляционная жалоба поступила в Басманный суд Москвы.

Этот же суд отправил Мартиросяна под стражу до 12 июля. По версии следствия, предприниматель был лично знаком с военным и дал ему взятку за общее покровительство по службе. Мартиросян владеет двумя отелями, столовой и продуктовым магазином в Краснодаре.

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      Любовь Ширижик
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