Силовые структуры
Предполагаемый взяткодатель в деле кадровика МО России отказался признать вину
ТАСС: Мартиросян из дела главного кадровика МО Кузнецова не признал вину
Бизнесмен Лева Мартиросян, проходящий по уголовному делу в отношении начальника Главного управления кадров Минобороны (МО) России Юрия Кузнецова, не признал своей вины в даче взятки. Об этом сообщает ТАСС.
Этой позиции фигурант дела придерживается с момента задержания. 28 мая стало известно, что он обжаловал свой арест. Его апелляционная жалоба поступила в Басманный суд Москвы.
Этот же суд отправил Мартиросяна под стражу до 12 июля. По версии следствия, предприниматель был лично знаком с военным и дал ему взятку за общее покровительство по службе. Мартиросян владеет двумя отелями, столовой и продуктовым магазином в Краснодаре.