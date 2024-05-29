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15:58, 29 мая 2024Путешествия

Путин призвал создать единую платформу для туризма

Путин призвал правительство создать единую цифровую платформу для туризма

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал правительство создать единую цифровую платформу для туризма. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания, состоявшегося по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов. «С учетом ранее данных поручений обеспечить создание и функционирование единой цифровой платформы в сфере туризма», — заявил глава государства.

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Создание цифровой платформы предполагает сбор, хранение, обработку и передачу данных об объектах показа, отелях, объектах общественного питания, транспортно-логистических услугах, а также работе экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов.

Ранее российский лидер поручил утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», который предусматривает создание новых круглогодичных курортов. По распоряжению президента программу «Пять морей и озеро Байкал» необходимо включить в национальный проект «Туризм и гостеприимство».

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