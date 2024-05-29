Путин призвал создать единую платформу для туризма

Путин призвал правительство создать единую цифровую платформу для туризма

Президент России Владимир Путин призвал правительство создать единую цифровую платформу для туризма. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания, состоявшегося по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов. «С учетом ранее данных поручений обеспечить создание и функционирование единой цифровой платформы в сфере туризма», — заявил глава государства.

Создание цифровой платформы предполагает сбор, хранение, обработку и передачу данных об объектах показа, отелях, объектах общественного питания, транспортно-логистических услугах, а также работе экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов.

Ранее российский лидер поручил утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал», который предусматривает создание новых круглогодичных курортов. По распоряжению президента программу «Пять морей и озеро Байкал» необходимо включить в национальный проект «Туризм и гостеприимство».