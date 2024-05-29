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14:48, 29 мая 2024Экономика

Путин разрешил торговать алкоголем в летних кафе

Путин подписал закон, разрешающий продажу алкоголя в летних кафе

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий с 1 июня 2024 года торговлю алкогольными напитками в летних кафе. Документ, опубликованный на портале правовой информации, на прошлой неделе приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

Принятыми изменениями допускается продажа спиртного в «сезонных залах обслуживания посетителей», которые являются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе. До этого торговля алкоголем на верандах в России в целом была запрещена. За нее могли оштрафовать как сам ресторан, так и его сотрудников, а также посетителей.

В Москве ранее соответствующие ограничения были сняты. По словам столичного омбудсмена ресторанного рынка Сергея Миронова, речь в случае с запретом шла о «некой правовой коллизии», поскольку россияне и до этого часто употребляли спиртные напитки на верандах, а «никто специально ничего не запрещал, просто не разрешил вовремя». При этом у проверяющих органов сохранялись основания для выявления нарушений.

Дмитрий Воронин
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