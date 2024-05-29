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22:34, 29 мая 2024Спорт

Российские футболистки устроили дебош в поезде

Футболистки «Крыльев Советов» устроили дебош в поезде из Москвы в Самару

Фото: Unsplash

Российские футболистки «Крыльев Советов» устроили дебош в поезде, следующим из Москвы в Самару. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, инцидент произошел 26 мая, когда спортсменки возвращались после выездного матча с «Чертаново». Они злоупотребляли алкоголем и начали кричать на других пассажиров. После этого начальник поезда вызвал полицейских, которые вошли на станции Рузаевка.

Отмечается, что речь идет о футболистках «Крыльев Советов» Алене Андреевой, Марии Дурновой, Софии Ивановой и Маргарите Медведь. Протоколов об административном правонарушении на спортсменок оформлять не стали.

В апреле бывшего футболиста московского «Спартака» и подмосковных «Химок» Камалутдина Ахмедова задержали за пьяный дебош в столичном кафе. Экс-спортсмен начал вести себя агрессивно и мешал другим посетителям. После этого персонал кафе вызвал полицию.

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      Анастасия Борисова
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