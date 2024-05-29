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13:51, 29 мая 2024Россия

Российские войска впервые поразили один тип французского вооружения в зоне СВО

ВС России в зоне СВО впервые поразили 155-мм французскую гаубицу ТRF-1
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России в зоне впервые поразили 155-мм французскую самоходную гаубицу ТRF-1 в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Из публикации агентства следует, что ранее ВС России не наносили ударов по этому типу техники.

Как уточнили в Минобороны, гаубица ТRF-1 была уничтожена бойцами группировки войск «Запад», ведущей бои в том числе в Харьковской области. Кроме того, военные уничтожили польскую самоходку Krab и два орудия М119.

Известно, что ТRF-1 является устаревшей моделью — на вооружении самой Франции осталось всего несколько единиц этой техники. Париж поставил Киеву 14 таких гаубиц.

В начале мая Вооруженные силы России начали наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания санитарной зоны, которая позволит обезопасить от обстрелов российское приграничье.

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      Марк Леонов
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