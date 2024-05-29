Российские войска впервые поразили один тип французского вооружения в зоне СВО

ВС России в зоне СВО впервые поразили 155-мм французскую гаубицу ТRF-1

Вооруженные силы (ВС) России в зоне впервые поразили 155-мм французскую самоходную гаубицу ТRF-1 в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Из публикации агентства следует, что ранее ВС России не наносили ударов по этому типу техники.

Как уточнили в Минобороны, гаубица ТRF-1 была уничтожена бойцами группировки войск «Запад», ведущей бои в том числе в Харьковской области. Кроме того, военные уничтожили польскую самоходку Krab и два орудия М119.

Известно, что ТRF-1 является устаревшей моделью — на вооружении самой Франции осталось всего несколько единиц этой техники. Париж поставил Киеву 14 таких гаубиц.

В начале мая Вооруженные силы России начали наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания санитарной зоны, которая позволит обезопасить от обстрелов российское приграничье.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили о напряженной обстановке вдоль всей границы Харьковской области. Один из пленных украинских военных сообщил, что не все солдаты ВСУ, размещенные в Харьковской области, хотят защищать административный центр региона.