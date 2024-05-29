Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:50, 29 мая 2024Экономика

Российским IT-компаниям захотели повысить налог на прибыль

Минфин предложил поднять ставку налога на прибыль для IT-компаний до 5 процентов
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Unsplash

В России предложили повысить налог на прибыль для IT-компаний до пяти процентов. Об этом говорится в подготовленном Минфином РФ законопроекте об изменениях в налоговой системе страны, пишет «Интерфакс».

С 2020 года компании IT-сектора платили налог на прибыль по ставке в три процента, а в 2022 году он был обнулен на срок до конца 2024 года. Документ предполагает поднять ставку для компаний отрасли на ту же величину, что и для остальных организаций (для них ставка изменится с 20 до 25 процентов).

При этом пять процентов от прибыли IT-компании должны будут платить в бюджет РФ, а налог, подлежащий зачислению в региональные бюджеты, на период 2025-2027 годов останется нулевым. Минфин не уточнил, какой объем дополнительных средств получит бюджет именно от повышения налога для отдельной отрасли.

Материалы по теме:
В России собираются увеличить налоги для богатых. Как будет работать новая система?
В России собираются увеличить налоги для богатых.Как будет работать новая система?
12 марта 2024
Госдума согласовала налоговые льготы. Как получить от них максимальную выгоду?
Госдума согласовала налоговые льготы.Как получить от них максимальную выгоду?
21 мая 2024

Ранее в Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) заявили, что обратятся к Минцифры РФ с просьбой о продлении действия льготной ставки по налогу на прибыль. По словам председателя правления организации Натальи Касперской, этот налог является для отрасли критичным. Она оценила объем российского IT-рынка в 2024 году в 5,5 триллиона рублей.

Министерство финансов России 28 мая предложило повысить ставку налога на прибыль компаний с 20 до 25 процентов. При этом Минфин указал на необходимость сохранения так называемой дедушкиной оговорки — защиты инвестора от изменения законодательства. «То есть, если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности, то для него оговоренные условия сохраняются», — пояснили там.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что разбомбил бы Москву, если бы СВО началась при его президентстве. И пригрозил Китаю из-за Тайваня

      Владелец AliExpress ужесточил условия для российских клиентов. Как это отразится на покупателях?

      Обнаружен новый тип вулканического извержения

      Актер из «Приключений Электроника» объяснил непопулярность Хаматовой за рубежом

      Дрон ВСУ атаковал автомобиль в российском регионе

      «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы

      Более половины пунктов повестки совещания с участием Путина оказались секретными

      Российский школьник выстрелил в пятилетнего брата из винтовки дедушки

      Суд Евросоюза отклонил иск «Белавиа» о снятии санкций

      Стало известно о массированных ударах по ВСУ на запорожском участке фронта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше