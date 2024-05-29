Российским IT-компаниям захотели повысить налог на прибыль

Минфин предложил поднять ставку налога на прибыль для IT-компаний до 5 процентов

В России предложили повысить налог на прибыль для IT-компаний до пяти процентов. Об этом говорится в подготовленном Минфином РФ законопроекте об изменениях в налоговой системе страны, пишет «Интерфакс».

С 2020 года компании IT-сектора платили налог на прибыль по ставке в три процента, а в 2022 году он был обнулен на срок до конца 2024 года. Документ предполагает поднять ставку для компаний отрасли на ту же величину, что и для остальных организаций (для них ставка изменится с 20 до 25 процентов).

При этом пять процентов от прибыли IT-компании должны будут платить в бюджет РФ, а налог, подлежащий зачислению в региональные бюджеты, на период 2025-2027 годов останется нулевым. Минфин не уточнил, какой объем дополнительных средств получит бюджет именно от повышения налога для отдельной отрасли.

Ранее в Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) заявили, что обратятся к Минцифры РФ с просьбой о продлении действия льготной ставки по налогу на прибыль. По словам председателя правления организации Натальи Касперской, этот налог является для отрасли критичным. Она оценила объем российского IT-рынка в 2024 году в 5,5 триллиона рублей.

Министерство финансов России 28 мая предложило повысить ставку налога на прибыль компаний с 20 до 25 процентов. При этом Минфин указал на необходимость сохранения так называемой дедушкиной оговорки — защиты инвестора от изменения законодательства. «То есть, если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности, то для него оговоренные условия сохраняются», — пояснили там.