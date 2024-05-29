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20:54, 29 мая 2024Экономика

Рубль подешевел к доллару, евро и юаню

Рубль подешевел к доллару, евро и юаню на фоне окончания налогового периода

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

Курс рубля на Мосбирже в среду снизился к доллару на 93 копейки, до 89,51 рубля, свидетельствуют данные торгов.

На фоне пройденного накануне пика налоговых выплат, оказывавшего поддержку российской валюте, рубль подешевел также к евро (на 49 копеек, до 96,93 рубля) и китайскому юаню (на 11 копеек, до 12,3 рубля).

Аналитики «Интерфакса» полагают, что дополнительное давление на рубль оказала публикация Банком России данных ежемесячного опроса экономистов, согласно которым прогнозируемый среднегодовой размер ключевой ставки поднялся на 1 процентный пункт. В результате показатель вплотную приблизился к ее нынешней величине (16 процентов), составив 15,9 процента.

Ранее курсу доллара предсказали разворот в сторону диапазона 91-92 рубля, который аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) ожидают в июне.

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