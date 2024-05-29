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20:20, 29 мая 2024Спорт

Тарасова описала методы работы фразой «треснуть фигуриста можно с удовольствием»

Тренер Татьяна Тарасова: треснуть фигуриста можно с большим удовольствием

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о способах работы с фигуристами. Ее слова приводит Sport24.

«Вот треснуть можно. С большим удовольствием! Этот способ редко применяемый, но эффективный», — заявила Тарасова. Она добавила, что практиковала подобное к своим спортсменам, из-за чего их результаты улучшались.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, как получила пощечину от Тарасовой. Она заявила, что это был психологический прием от тренера, который помог ей прийти в чувство.

Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр. С 2005 года тренер совмещает тренерскую деятельность с работой комментатором на телевидении.

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      Анастасия Борисова
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