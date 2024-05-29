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07:24, 29 мая 2024Силовые структуры

Техдиректору «Пиро-Росс» ужесточили обвинение после взрыва в Сергиевом Посаде

СК ужесточил обвинение бизнесмену Чанкаеву после взрыва в Сергиевом Посаде
СюжетВзрыв в Сергиевом Посаде:

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Следственный комитет (СК) России ужесточил обвинение техническому директору фирмы «Пиро-Росс» Сергею Чанкаеву, на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как стало известно изданию, бизнесмену предъявили обвинение по части 3 статьи 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), переквалифицировав ранее предъявленную ему часть 2 статьи 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. Теперь Чанкаеву грозит до семи лет лишения свободы.

Мощный взрыв в Сергиевом Посаде произошел 9 августа 2023 года. Он прогремел на территории оптико-механического завода на проспекте Красной Армии, а эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров.

По данным следствия, жертвами случившегося стали девять человек и еще более 100 пострадали. Кроме того, в результате инцидента оказались повреждены 1135 квартир и частных домов, 11 административных зданий и социальных объектов и 278 машин.

Вскоре стало известно о задержании Чанкаева в качестве подозреваемого. На следующий день он был помещен судом под стражу.

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      Олеся Мицкевич
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