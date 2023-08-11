Техдиректора фирмы «Пиро-Росс» арестовали после взрыва в Сергиевом Посаде

Суд арестовал техдиректора «Пиро-Росс» Чанкаева после взрыва в Сергиевом Посаде

В Московской области суд заключил под стражу на два месяца Сергея Чанкаева — технического директора фирмы «Пиро-Росс», на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

Чанкаев пробудет под стражей два месяца. Его обвиняют в преступлении по части 2 статьи 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека») УК РФ. Следствие считает, что ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности.

Из оглашенных материалов суда следует, что на территории завода хранилось около четырех тонн пороха, их передали с оборонного завода для утилизации.

Техдиректор вину не признает. По его словам, пишет «Коммерсантъ», на заводе была устроена диверсия.

Днем ранее стало известно о задержании Чанкаева в качестве подозреваемого.

Мощный взрыв в Сергиевом Посаде произошел в среду, 9 августа. Он прогремел на территории оптико-механического завода, эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров. За медицинской помощью обратились 60 человек.