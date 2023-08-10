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10:44, 10 августа 2023Силовые структуры

Техдиректора фирмы «Пиро-Росс» задержали после взрыва в Сергиевом Посаде

После взрыва в Сергиевом Посаде задержали техдиректора фирмы «Пиро-Росс»
СюжетВзрыв в Сергиевом Посаде:

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / РИА Новости

Технического директора фирмы «Пиро-Росс», на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв, задержали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Техдиректор проходит по делу в качестве подозреваемого. Ранее стало известно, что в компании прошли обыски. Были изъяты документы и допрошены сотрудники фирмы.

Мощный взрыв в Сергиевом Посаде произошел в среду, 9 августа. Он прогремел на территории оптико-механического завода, эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров. За медицинской помощью обратились 60 человек.

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    Илона Палей
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