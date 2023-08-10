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10:40, 10 августа 2023Силовые структуры

В Сергиевом Посаде в компании «Пиро-Росс» прошли обыски

В Сергиевом Посаде в компании «Пиро-Росс» прошли обыски
СюжетВзрыв в Сергиевом Посаде:

Фото: Яндекс.Карты

В Сергиевом Посаде в компании «Пиро-Росс», на складе которой произошел взрыв, прошли обыски. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следователи изъяли необходимые документы и допросили сотрудников фирмы. Был задержан технический директор.

В СКР отметили, что они продолжают детальную работу на месте происшествия: назначены взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая, взрывотехнологическая экспертизы для установления причин возгорания, а также 60 судебно-медицинских экспертиз.

Отмечается, что количество обратившихся за помощью после взрыва возросло до 60 человек.

Мощный взрыв в Сергиевом Посаде произошел в среду, 9 августа. Он прогремел на территории оптико-механического завода, эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров. Следователи возбудили по факту произошедшего дело по статье 217 УК РФ («Нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

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    Екатерина Власова
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