Тхэквондистка из России раскритиковала реакцию людей на ее решение поехать на ОИ

Тхэквондистка Минина о реакции на ее решение поехать на Игры: у людей биполярка

Российская тхэквондистка Татьяна Минина рассказала о реакции на ее решение поехать на Олимпийские игры-2024. Слова серебряного призера ОИ в Токио приводит Sport24.

«Прилетают разные комментарии — "Зачем вы поедете?" или "Как можно не ехать?". Короче, у людей биполярка. Они не могут с собой совладать», — критически заявила спортсменка. Она отметила, что старается избегать информационного шума и концентрируется на тренировках.

Минина сообщила, что у нее никогда не было мысли отказаться от поездки в Париж. «Я всегда буду ощущать себя российской спортсменкой. Это у меня никто не отнимет. Даже если у меня уберут надпись на форме, в душе я останусь спортсменкой из России. Как и все наши ребята», — объяснила она решение.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе. При этом они не будут допущены к участию в параде делегаций на церемонии открытия Игр.