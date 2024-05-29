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14:48, 29 мая 2024Россия

Украина снова попыталась атаковать Россию

Минобороны России заявило об уничтожении двух дронов ВСУ в Белгородской области

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новые попытки атаковать российскую территорию беспилотниками. Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что с 13:00 до 14:00 дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Белгородской области два украинских дрона. Подробности о районе, где их сбили, и последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

Ранее в ведомстве сообщили, что в ночь на среду, 29 мая, над регионом также сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и один беспилотник ВСУ.

Кроме того, днем 29 мая украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся легковой автомобиль в Шебекино. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, никто не пострадал, однако машину посекло осколками.

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До этого сообщалось, что еще один беспилотник атаковал хутор Мухин. В результате сброса дроном боеприпаса загорелся частный жилой дом, который используется собственниками в качестве дачи. В момент атаки здание пустовало. Также оказалась повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остались жители нескольких населенных пунктов.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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