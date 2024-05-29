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10:44, 29 мая 2024Бывший СССР

В Харькове прозвучал взрыв

Мэр Терехов: в Харькове прозвучал взрыв
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Харькове на востоке Украины прозвучал взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны!» — написал он. Сообщение главы города было опубликовано 29 мая в 10:29. О том, где именно произошел взрыв и есть ли пострадавшие, мэр не рассказал.

Утром того же дня взрыв произошел в городе Конотопе Сумской области Украины. О том, в какой части города прогремел взрыв, не сообщалось.

Ранее глава украинской областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что в подконтрольной Киеву части региона был поврежден объект инфраструктуры. По его словам, область подверглась ударам.

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      Александр Курбатов
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