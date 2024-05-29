В МИД России прокомментировали обыски в офисах Европарламента

Захарова: обыски в офисах Европарламента связаны с грядущими выборами

Обыски в офисах Европейского парламента в Брюсселе и французском Страсбурге по делу о предполагаемом «влиянии России» связаны с грядущими выборами. Такое заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Telegram-канале.

«"Искали влияние?" — спросите вы. Нет, просто в сообществе либеральных демократий электоральный цикл — июньские выборы в Европарламент», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Издание Spiegel сообщило, что следователи прошли в кабинет помощника депутата голландского парламента Марселя де Граафа Гийома П., который ранее также работал на депутата Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиана Кра.

7 мая прокуратура Германии провела обыск в офисе ведущего кандидата от АдГ на европейских выборах Кра в Брюсселе. Обыскать офис немецкого депутата решили в связи с арестом его помощника Цзяня Го, подозреваемого в шпионаже в пользу Китая.