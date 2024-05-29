В РФС рассказали о сроках нового контракта для Карпина в сборной России

РФС заявил, что рассчитывает на двухлетний контракт для Карпина в сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о сроках возможного нового контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Его слова приводит «Рейтинг букмекеров».

Митрофанов заявил, что в РФС рассчитывают на двухлетний контракт со специалистом. Он подчеркнул, что это важно, несмотря на отстранение отечественной сборной. «Команду нужно готовить к чему-то. Цикл двухлетний на уровне сборной», — добавил генсек РФС.

Ранее Карпин высказался о своем будущем в национальной команде. По словам специалиста, он хочет продолжить работу со сборной.

Контракт Карпина с РФС истекает в августе этого года. Он возглавляет команду с лета 2021-го, совмещая посты тренера в сборной и «Ростове».