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21:28, 29 мая 2024Спорт

В РФС рассказали о сроках нового контракта для Карпина в сборной России

РФС заявил, что рассчитывает на двухлетний контракт для Карпина в сборной России
Карпин Валерий

Карпин Валерий . Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о сроках возможного нового контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Его слова приводит «Рейтинг букмекеров».

Митрофанов заявил, что в РФС рассчитывают на двухлетний контракт со специалистом. Он подчеркнул, что это важно, несмотря на отстранение отечественной сборной. «Команду нужно готовить к чему-то. Цикл двухлетний на уровне сборной», — добавил генсек РФС.

Ранее Карпин высказался о своем будущем в национальной команде. По словам специалиста, он хочет продолжить работу со сборной.

Контракт Карпина с РФС истекает в августе этого года. Он возглавляет команду с лета 2021-го, совмещая посты тренера в сборной и «Ростове».

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      Анастасия Борисова
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