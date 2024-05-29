Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:38, 29 мая 2024Экономика

В России нашли применение деньгам от повышенной пошлины на импортное вино

Путин поручил направлять доходы от пошлин на импортное вино на развитие туризма

Фото: Hermes Rivera / Unsplash

В России нашли применение поступающим в бюджет деньгам от повышенной пошлины на импортное вино. Президент России Владимир Путин распорядился направлять не менее половины таких доходов на финансирование национального проекта «Туризм и гостеприимство», говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

На развитие туризма будут направляться пошлины на вино, происходящее из недружественных иностранных государств, уточняется в документе. Поручение главы государства должно быть выполнено до 1 ноября 2024 года, ответственным за его реализацию Путин назначил главу кабмина Михаила Мишустина.

Материалы по теме:
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут. Что будут пить россияне?
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут.Что будут пить россияне?
19 января 2024
Россияне стали меньше пить. В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
Россияне стали меньше пить.В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
19 марта 2024

Повышенный сбор на алкоголь из стран Европы, США и Австралии действует в РФ с 1 августа 2023 года. Пошлины увеличили почти в полтора раза, с 12,5 процента до 20 процентов.

В начале апреля Виктория Абрамченко, занимавшая пост вице-премьера РФ, рассказала, что на правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию будет рассмотрено предложение Ассоциации виноградарей и виноделов России о повышении ввозных пошлин на вино из стран НАТО до 200 процентов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Польша одобрила удары по России поставленным Украине оружием. Как на это отреагировала Москва?

      Глава Минобороны Армении обсудил сотрудничество с военным комитетом ЕС

      Минфин спрогнозировал ненефтегазовые доходы выше запланированных бюджетом

      Последствия роста налогов для рынка жилья в России оценили

      Обрушение дома в реку в российской деревне попало на видео

      Продюсер оценил перспективы покинувшей Россию группы «Каста»

      Разгадана тайна радиоактивных чернобыльских кабанов

      Россиянин занял у знакомого 49 миллионов рублей на лечение отца и пропал

      Раскрыты подробности тайной свадьбы звезды «Очень странных дел»

      Генерал ВСУ рассказал о формировании ударных частей из офицеров Генштаба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше