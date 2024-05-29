В России нашли применение деньгам от повышенной пошлины на импортное вино

Путин поручил направлять доходы от пошлин на импортное вино на развитие туризма

В России нашли применение поступающим в бюджет деньгам от повышенной пошлины на импортное вино. Президент России Владимир Путин распорядился направлять не менее половины таких доходов на финансирование национального проекта «Туризм и гостеприимство», говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

На развитие туризма будут направляться пошлины на вино, происходящее из недружественных иностранных государств, уточняется в документе. Поручение главы государства должно быть выполнено до 1 ноября 2024 года, ответственным за его реализацию Путин назначил главу кабмина Михаила Мишустина.

Повышенный сбор на алкоголь из стран Европы, США и Австралии действует в РФ с 1 августа 2023 года. Пошлины увеличили почти в полтора раза, с 12,5 процента до 20 процентов.

В начале апреля Виктория Абрамченко, занимавшая пост вице-премьера РФ, рассказала, что на правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию будет рассмотрено предложение Ассоциации виноградарей и виноделов России о повышении ввозных пошлин на вино из стран НАТО до 200 процентов.