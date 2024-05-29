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07:34, 29 мая 2024Экономика

В России стали оценивать нефть без оглядки на мировые эталоны

ЦЦИ Газпромбанка: стоимость российской нефти Urals стала зависеть от логистики
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Российские экспортеры стали определять цены на нефть и прочее поставляемое за рубеж сырье в зависимости от стоимости логистики и без оглядки на мировые эталоны. Об этом со ссылкой на Центр ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка, сообщает «Коммерсантъ».

По данным аналитиков, с конца 2023 года цены российских товаров, поставляемых за рубеж стали расходиться с индексами Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, а также с сырьевым индексом Bloomberg. Сильнее всего на оценку стали влиять растущие траты на логистику — так, дисконт на экспортный сорт Urals в основном (11,3 доллара) зависит от высоких расходов на доставку и в меньшей степени от торговых ограничений (3,2 доллара за баррель) и поправки на качество (1,5 доллара). До 2022 года скидка определялась лишь разницей в составе сырья.

Также, отмечают в ЦЦИ, усилилась разница между российскими и мировыми ценами энергетического угля — аналогично, из-за более высоких расходов на логистику и торговых ограничений. По мнению экспертов, состояние внутренней логистики оказывает влияние на стоимость из-за удорожания контейнеров в Китае, повышение стоимости железнодорожного фрахта на фоне сокращения количества поездов Китай—Россия и удорожания морских перевозок.

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Индекс сырьевых цен, добавили аналитики, упрощает прогнозирование динамики рубля, особенно с учетом валютных интервенций по бюджетному правилу (которые привязаны именно к ценам на нефть). Отклонение налоговой цены от цены на нефть позволяет оценивать эффективность налоговой нагрузки сырьевых отраслей, добавили в ЦЦИ.

В Минэкономразвития (МЭР) заявили, что в январе-марте суммарные поступления в бюджет нефтегазовых доходов достигли уровня в 2,9 триллиона рублей. Сверхплановые потоки ненефтегазовых доходов в госказну составили в общей сложности 5,8 триллиона. Достигнутые результаты в МЭР сочли значительными. В документе ведомства также говорится, что нынешняя динамика денежных поступлений свидетельствует об устойчивом исполнении закона о федеральном бюджете.

Ранее стало известно, что Германия и Чехия призвали Европейский союз (ЕС) создать рабочую группу для поиска способов, направленных на полный отказ от импорта газа, нефти и ядерных материалов из России. Министр экономики Германии Роберт Хабек и министр торговли Чехии Йозеф Сикела объяснили необходимость систематически сокращать импорт таких ресурсов энергетическим суверенитетом и безопасностью региона.

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      Вячеслав Агапов
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