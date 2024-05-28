Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:45, 28 мая 2024Мир

Две страны попросили Евросоюз создать группу для отказа от российского газа

Bloomberg: Германия и Чехия просят ЕС создать группу для отказа от газа из РФ

Фото: Guillaume Périgois / Unsplash

Германия и Чехия обратились к Европейскому союзу (ЕС) с призывом организовать рабочую группу для поиска способов, направленных на полный отказ от импорта газа, нефти и ядерных материалов из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылающееся на письмо министра экономики Германии Роберта Хабека и министра торговли Чехии Йозефа Сикелы в адрес министра энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен.

«Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России», — указывается в письме.

Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн оценил возможность прекратить поставки российских энергоресурсов. По его словам, отказаться от контракта на поставки с «Газпромом» невозможно, так как против газа нет санкций.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский случайно раскрыл информацию об украинских пилотах F-16

      Домохозяек призвали делать унитазу компрессы

      Сирена ракетной опасности запущена в Белгородской области

      Президент Грузии обратилась к протестующим против закона об иноагентах

      Две страны попросили Евросоюз создать группу для отказа от российского газа

      Польша пообещала обеспечить Украину боеприпасами

      В Молдавии задержали вернувшегося из Москвы лидера оппозиционной партии

      49-летняя ведущая отдохнула на яхте в бикини за десятки тысяч рублей

      Захарова ответила на слова Борреля о законности ударов Украины по России

      На Западе восхитились уроком Путина Зеленскому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше