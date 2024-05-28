Две страны попросили Евросоюз создать группу для отказа от российского газа

Bloomberg: Германия и Чехия просят ЕС создать группу для отказа от газа из РФ

Германия и Чехия обратились к Европейскому союзу (ЕС) с призывом организовать рабочую группу для поиска способов, направленных на полный отказ от импорта газа, нефти и ядерных материалов из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылающееся на письмо министра экономики Германии Роберта Хабека и министра торговли Чехии Йозефа Сикелы в адрес министра энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен.

«Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России», — указывается в письме.

Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн оценил возможность прекратить поставки российских энергоресурсов. По его словам, отказаться от контракта на поставки с «Газпромом» невозможно, так как против газа нет санкций.