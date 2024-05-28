В Европе оценили возможность отказаться от контракта на поставки с «Газпромом»

Глава OMV Штерн: отказ от контракта на поставки с «Газпромом» невозможен

Отказаться от контракта на поставки с «Газпромом» невозможно, так как против газа нет санкций. Возможность прекратить поставки российских энергоресурсов оценил глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн, его цитирует ТАСС.

Ранее Bloomberg сообщил, что поставки «Газпрома» в Австрию оказались под угрозой из-за возможной остановки платежей за газ. Такое развитие событий связано с «решением иностранного суда, полученного крупной европейской энергетической компанией».

Для российского поставщика проблемы в расчетах будут означать потерю одного из самых важных клиентов в Европе, продолжающих закупать российское топливо. За последние семь месяцев он закрыл более 80 процентов австрийского импорта в рамках долгосрочного контракта, рассчитанного до 2040 года.

22 мая, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковое заявление «Газпром экспорта» к OMV Gas Marketing & Trading GmbH, дочерней компании OMV, о запрете продолжать разбирательство в Арбитраже Стокгольма. Следствием этого решения может стать изъятие 575,2 миллиона евро в пользу истца.

