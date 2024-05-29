В Совфеде ответили на угрозы Трампа бомбить Москву

Сенатор Перминов не увидел в словах Трампа об ударах по Москве реальной политики

Заявление бывшего президента США Дональда Трампа об ударах по Москве не имеет ничего общего с реальной политикой. считает сенатор Сергей Перминов. Его слова приводит РИА Новости.

Так парламентарий ответил на заявление экс-президента. На одном из мероприятий, как сообщала газета The Washington Post, он заявил, что стал бы бомбить Москву и Пекин, если бы при его президентстве началась специальная военная операция на Украине или Китай вторгся бы в Тайвань.

«Сложно комментировать подобного рода заявления, нацеленные на аудиторию жертвователей средств в республиканскую кассу. Финансовое шоу — одно, реальная политика — это другое», — сказал Перминов.

В 2023 году Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Американский политик подчеркнул, что мыслит не «категориями победы или поражения», а «категориями разрешения». Говоря о том, каким именно образом он собирается это сделать, Трамп сказал, что проведет ряд встреч. На Украине тогда усомнились в способности Трампа решить возникший кризис.