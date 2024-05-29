В ВСУ предрекли потерю поддержки США из-за ударов по территории России

Командир ВСУ Федоренко: Киев может потерять поддержку США из-за ударов по России

Киев может остаться без военной помощи от США из-за ударов по территории России. Такое мнение высказал командир роты ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко в статье для Washington Post (WP).

«Мы парализованы, потому что политика США требует, чтобы нам не разрешалось использовать американские боеприпасы на территории России. Если мы это сделаем, мы рискуем потерять будущую военную поддержку США», — объяснил Федоренко.

Командир ВСУ также обратился к Соединенным Штатам с просьбой «развязать руки» ВСУ, разрешив атаковать российские территории. Вместе с тем он призвал США передать Киеву больше средств противовоздушной обороны (ПВО) и истребители F-16.