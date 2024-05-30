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10:42, 30 мая 2024Спорт

Фигуристка-чемпионка рассказала о скучающих по русским европейцах

Российская фигуристка Худайбердиева рассказала, что по русским скучают в Европе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, рассказала об отношении к россиянам в Европе. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Проведя свой отпуск в нескольких странах Европы и пообщавшись со многими иностранными фигуристами, я могу с уверенностью сказать: русских любят, по русским скучают, и вся эта ненависть и культурная отмена только в заявлениях чиновников, потому что так нужно», — заявила спортсменка.

Чемпионка России выразила надежду, что вскоре сможет вернуться на международную арену. Она добавила, что следит за иностранными спортсменами и их выступлениями.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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