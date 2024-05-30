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14:01, 30 мая 2024Культура

Губернатор Астраханской области отреагировал на смерть Заворотнюк

Астраханский губернатор Бабушкин выразил соболезнования близким Заворотнюк
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отреагировал на смерть актрисы Анастасии Заворотнюк. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня ушла из жизни наша землячка, заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк. Долгое время она боролась с тяжелой болезнью. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким актрисы», — сказал губернатор.

Бабушкин отметил, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» была уроженкой Астрахани, а ее мать, народная артистка РСФСР Валентина Заворотнюк, работала в Астраханском ТЮЗе.

В 2019 году у актрисы была диагностирована глиобластома — рак мозга. Перед этим она некоторое время жаловалась на сильные головные боли. Бывало, что артистка падала в обмороки на съемках, однако никто изначально не придавал этому значения.

В конце 2023 года дочь актрисы Анна Заворотнюк сообщала, что состояние ее матери не изменилось ни в худшую, ни в лучшую сторону.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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