Песков рассказал о давлении на Орбана в Евросоюзе

Песков: ЕС давит на Орбана из-за самостоятельности и учета интересов Венгрии

Страны Европейского союза (ЕС) давят на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за учета интересов его страны и самостоятельности, которая не нравится членам блока. Его слова приводит РИА Новости.

«Будапешт в первую очередь анализирует эти решения на предмет своих собственных интересов. Такая самостоятельность, конечно, не всем нравится в Брюсселе», — заявил Песков.

По словам Пескова, Орбан и другие представители венгерских властей из-за такой политики подвергаются «незамаскированному беспрецедентному давлению».

Представитель Кремля добавил, что не все страны Евросоюза сейчас могут себе позволить проявить самостоятельность.

Издание Politico ранее сообщило, что в ЕС хотят наказать премьера Венгрии Орбана за «теплые отношения» с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры сообщества хотят предоставить Венгрии самый слабый и наименее влиятельный портфель еврокомиссара после вступления Будапешта 1 июля в статус председателя Евросоюза.

Орбан отметил, что главной угрозой для Европы является не Россия, а руководство Евросоюза, которое ставит идеологию выше интересов населения.