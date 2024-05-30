Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:32, 30 мая 2024Мир

Песков рассказал о давлении на Орбана в Евросоюзе

Песков: ЕС давит на Орбана из-за самостоятельности и учета интересов Венгрии

Фото: Johanna Geron / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) давят на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за учета интересов его страны и самостоятельности, которая не нравится членам блока. Его слова приводит РИА Новости.

«Будапешт в первую очередь анализирует эти решения на предмет своих собственных интересов. Такая самостоятельность, конечно, не всем нравится в Брюсселе», — заявил Песков.

По словам Пескова, Орбан и другие представители венгерских властей из-за такой политики подвергаются «незамаскированному беспрецедентному давлению».

Представитель Кремля добавил, что не все страны Евросоюза сейчас могут себе позволить проявить самостоятельность.

Издание Politico ранее сообщило, что в ЕС хотят наказать премьера Венгрии Орбана за «теплые отношения» с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры сообщества хотят предоставить Венгрии самый слабый и наименее влиятельный портфель еврокомиссара после вступления Будапешта 1 июля в статус председателя Евросоюза.

Орбан отметил, что главной угрозой для Европы является не Россия, а руководство Евросоюза, которое ставит идеологию выше интересов населения.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на атаки беспилотников ВСУ на Кубань

      Сотни московских пар поженятся в одном необычном месте

      Украина назвала объем полученной помощи за два года

      Названы последствия для ВСУ взятия Часова Яра Российской армией

      Россиянам предложили поселиться в слоне

      Названы виды мангалов для использования дома

      Овечкин выбрал между победой в Кубке Стэнли и снайперским рекордом

      В Кремле высказались о намерении стран НАТО продолжать войну с Россией

      Посольство России получило ноту Польши об ограничениях передвижения дипломатов

      Российского авиатехника заковали в наручники ради отправки на СВО. Его хотели бросить в штурмовые бои

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше