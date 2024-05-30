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00:57, 30 мая 2024Мир

Венгрия назвала руководство ЕС главной угрозой Европе

Орбан: главной угрозой для Европы является не Россия, а руководство ЕС
СюжетНаселение России:
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что главной угрозой для Европы является не Россия, а руководство Евросоюза (ЕС), которое ставит идеологию выше интересов населения. Его слова приводит издание Point.

«В Брюсселе, как и во многих государствах-членах ЕС, распространилась идея о том, что важнее служить определенным главным принципам или определенным политическим ценностям, чем служить людям», — сказал политик. Он назвал такую позицию странной. По его словам, он считает первой миссией Евросоюза «служить интересам наших наций».

Ранее Орбан раскрыл последствия «военного психоза» Европейского союза. По его мнению, нынешние процессы через годы могут оказаться прелюдией к третьей мировой войне. «Нельзя исключать, что если дела пойдут плохо и мы не сможем контролировать развившийся в Брюсселе военный психоз, то история этих лет также будет эпизодом первых лет большой мировой войны», — отметил политик.

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      Марина Совина
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