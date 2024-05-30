Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:14, 30 мая 2024Мир

В ЕС захотели наказать Орбана за теплые отношения с Путиным

Politico: ЕС хочет наказать Виктора Орбана за теплые отношения с Путиным
СюжетВступление Украины в ЕС:
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Marton Monus / Reuters

Европейский союз (ЕС) хочет наказать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за «теплые отношения» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Politico.

В частности, лидеры сообщества хотят предоставить Венгрии самый слабый и наименее влиятельный портфель еврокомиссара после вступления Будапешта 1 июля в статус председателя Евросоюза.

«Венгрия хочет сохранить должность еврокомиссара по расширению, которая имеет значительное влияние из-за переговоров ЕС о вступлении Украины в блок, но национальные правительства не заинтересованы в том, чтобы нынешний комиссар Будапешта Оливер Вархейи или любой другой венгр продолжал выполнять столь важную роль», — приводит издание слова ряда европейских дипломатов.

Ранее стало известно, что ЕС хочет ускорить переговоры с Украиной о членстве до 1 июля, когда председательство в сообществе перейдет к Венгрии. Опасения европейских чиновников вызывает фигура Вархейи — комиссара из Венгрии, отвечающего за расширение сообщества. Он настаивает, что Украина до сих пор не выполнила свои обязательства в области защиты прав этнических меньшинств, включая закарпатских венгров, что отрицается Брюсселем.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Названа причина смерти Анастасии Заворотнюк

      Лавров объяснил смысл участия России в ОБСЕ

      Стало известно о жалобах Заворотнюк в последние дни жизни

      Белла Торн прикрыла обнаженную грудь ремнем на фото для журнала

      Врач назвал настоящего виновника эпидемии ожирения

      Россиянин попал в больницу после случайной встречи в лесу

      Носитель «Калибров» совершит переход с Балтийского моря в Тихий океан

      Таиланд анонсировал новый тип виз для удаленщиков

      Родители погибших возлюбленных устроили им призрачную свадьбу

      Полиция Армении стянула силы к зданию правительства на фоне акций протеста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше