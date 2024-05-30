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18:30, 30 мая 2024Силовые структуры

Приговор шурину бывшего московского мэра за аферу признан законным

Мосгорсуд признал законным шестилетний приговор Батурину за мошенничество

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным шестилетний приговор бизнесмену Виктору Батурину за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Жалоба осужденного была отклонена, приговор Симоновского суда столицы от 14 ноября 2023 года оставлен без изменений — он вступил в законную силу.

Шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова попал под следствие после заявления его сестры Елены Батуриной. Она обвинила родственника в подделке приложения к мировому соглашению об урегулировании спора из-за пакета акций компании «Интеко» стоимостью свыше 500 миллионов рублей. В фальшивом документе Батурину якобы причиталась компенсация за ценные бумаги. Он признал вину. Его арестовали в июле 2021 года.

Это уже второй его приговор. В 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам заключения за мошенничество. Освободился он в 2016 году после того, как Верховный суд Калмыкии заменил неотбытую часть наказания штрафом в 300 тысяч рублей.

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      Любовь Ширижик
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