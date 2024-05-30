Приговор шурину бывшего московского мэра за аферу признан законным

Мосгорсуд признал законным шестилетний приговор Батурину за мошенничество

Апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным шестилетний приговор бизнесмену Виктору Батурину за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Жалоба осужденного была отклонена, приговор Симоновского суда столицы от 14 ноября 2023 года оставлен без изменений — он вступил в законную силу.

Шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова попал под следствие после заявления его сестры Елены Батуриной. Она обвинила родственника в подделке приложения к мировому соглашению об урегулировании спора из-за пакета акций компании «Интеко» стоимостью свыше 500 миллионов рублей. В фальшивом документе Батурину якобы причиталась компенсация за ценные бумаги. Он признал вину. Его арестовали в июле 2021 года.

Это уже второй его приговор. В 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам заключения за мошенничество. Освободился он в 2016 году после того, как Верховный суд Калмыкии заменил неотбытую часть наказания штрафом в 300 тысяч рублей.