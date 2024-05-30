Путин вручил Стивену Сигалу государственную награду в Кремле

Путин в Кремле вручил Стивену Сигалу орден Дружбы

Президент Владимир Путин вручил государственную награду спецпредставителю МИД России, американскому актеру и продюсеру Стивену Сигалу. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства наградил артиста орденом Дружбы. Торжественная церемония состоялась 30 мая в Екатерининском зале Кремля. В подписанном Путиным указе отмечено, что Сигал внес «большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

В мае Сигал присутствовал на инаугурации Путина в качестве гостя. В 2018 году он также входил в список приглашенных на церемонию вступления Путина в должность президента страны.

До этого американский актер навестил пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения России.