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12:10, 30 мая 2024Спорт

Российская фигуристка ответила на вопрос о смене гражданства

Фигуристка Худайбердиева заявила, что не сможет выступать под другим флагом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, ответила на вопрос о смене гражданства. Ее слова передает «Матч ТВ».

Спортсменка рассказала, что рассматривала вариант получения паспорта Узбекистана, так как ее отец является гражданином этой страны. «Но как только я начинала задумываться об этом всерьез, очень четко приходило осознание: я не смогу, вот просто не смогу выступать под другим флагом и не слышать гимн своей страны», — поделилась Худайбердиева.

Ранее Худайбердиева раскрыла отношение к россиянам в Европе. «Я могу с уверенностью сказать: русских любят, по русским скучают», — заявила она.

Худайбердиева в паре с Базиным — чемпионка, серебряный и бронзовый призер чемпионатов России. Пара также неоднократно побеждала на этапах Гран-при России.

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      Дарья Коршунова
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