Украинская спортсменка поставила условие для участия россиян в Олимпийских играх

Украинская саблистка Харлан назвала условие для допуска россиян до ОИ-2024

Саблистка Ольга Харлан из Украины поставила условие для участия россиян в Олимпийских играх 2024 года. Она сказала в интервью As, что нужно допускать только тех участников, которые не живут в России и открыто выступают против боевых действий в рамках спецоперации (СВО).

По мнению Харлан, далеко не все российские атлеты придерживаются нейтральности во время международных стартов.

«Я, конечно, это не поддерживаю. Я не могу с этим согласиться. Многие из спортсменов, допущенных до соревнований, открыто поддерживают армию. Я считаю, что этим они закрывают глаза на реальные факты. Я надеюсь, что на играх контроль нейтральности будет жестче», — отметила фехтовальщица.

Ранее Харлан объяснила нежелание соревноваться с россиянами. По ее словам, российских спортсменов продолжает финансировать государство, кроме того, они празднуют победы с флагами своей страны.